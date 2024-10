Lanazione.it - Furgone incastrato nel sottopassaggio. Distrutta la parte superiore del veicolo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ha decisamente sbagliato i calcoli il guidatore del mezzo che ieri mattina si èsotto il ponte della linea ferroviaria di Olmo, in località Ristradelle. Erano da poco passate le 11 quando sono iniziate a circolare le prime foto dell’incidente. Un furgoncino, troppo alto per passare, ha sbattuto il tettuccio sull’arco del ponticello. Un impatto che ha interessato ladella copertura del mezzo che è stata letteralmente divelta. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti, ma l’incidente ha avuto altre ripercussioni causando code nella zona complici anche alcuni lavori lungo la Regionale 71, proprio all’altezza di Olmo con Ristradelle che in occasioni come queste che diventa una importante alternativa per la viabilità.