Inter-news.it - Empoli-Inter, probabile formazione: Inzaghi prepara 5 cambi – CdS

(Di martedì 29 ottobre 2024) Verso, partita valida per la decima giornata di Serie A. Simone, dopo il 4-4 contro la Juventus, dovrebbeare cinque pedine. Ladei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport. VIGILIA – Oggi giornata di vigilia per. I nerazzurri, dopo il 4-4 contro la Juventus, vanno a caccia della vittoria al Castellani. La squadra di Simoneera reduce da cinque vittorie di fila, prima di fermarsi sul pari nel derby d’Italia. Un derby che ha lasciato più l’amaro in bocca ai campioni d’Italia che alla Vecchia Signora. Da analizzare è sempre il dato legato ai gol incassati, ben tredici in appena nove partite. E sei di questi sono addirittura arrivati dopo l’ottantesimo. Dato allarmante., rispetto alla sfida di domenica,erà qualcosina, racconta il Corriere dello Sport. Si prevedono cinque