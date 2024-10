È morta la sciatrice Matilde Lorenzi: la promessa azzurra era caduta in allenamento. Aveva 19 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) È morta la sciatrice Matilde Lorenzi: Aveva 19 anni È morta all’età di 19 anni la sciatrice Matilde Lorenzi: la promessa azzurra era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, e le sue condizioni erano apparse sin dall’inizio gravissime. La notizia del decesso è stato il ministero della Difesa: la sciatrice, infatti, era un’atleta dell’Esercito. “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento” si legge nel tweet postato sui social dal ministero. Tpi.it - È morta la sciatrice Matilde Lorenzi: la promessa azzurra era caduta in allenamento. Aveva 19 anni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Èla19all’età di 19la: laeradurante unsul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre, e le sue condizioni erano apparse sin dall’inizio gravissime. La notizia del decesso è stato il ministero della Difesa: la, infatti, era un’atleta dell’Esercito. “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale, atleta dell’Esercito edello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di” si legge nel tweet postato sui social dal ministero.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morta la giovane sciatrice Matilde Lorenzi

(Linkiesta.it)

La giovane sciatrice della squadra nazionale italiana e caporale dell’Esercito Matilde Lorenzi è morta in seguito a un grave incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. Lorenzi stava scendendo lungo la ...

Morta la sciatrice Matilde Lorenzi - cordoglio di Crosetto e Difesa

(Ildenaro.it)

Milano, 29 ott. (askanews) – Promessa dello sci azzurro, piemontese, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo mese, Matilde Lorenzi è deceduta dopo una tragica caduta in allenamento. Ad annunciare su X il decesso dell’atleta dell’Esercito, il ...

Morta la sciatrice Matilde Lorenzi caduta in Val Senales: aveva 19 anni

(msn.com)

La 19enne, promessa sportiva italiana, lo scorso anno aveva vinto il titolo nazionale assoluto e giovani in supergigante a Sarentino. Il cordoglio del ministro Crosetto ...

Matilde Lorenzi, morta la sciatrice caduta ieri durante gli allenamenti in Alto Adige. Avrebbe compiuto 20 anni a novembre

(msn.com)

Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi. La sciatrice ventenne che lottava per la vita da lunedì 28 ottobre dopo una caduta durante un allenamento in Alto Adige si è spenta nella notte: ...

Matilde Lorenzi è morta a 20 anni: la sciatrice azzurra era gravissima dopo una caduta sugli sci

(msn.com)

Terribile notizia per lo sci e lo sport italiano: è morta a 20 anni Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della nazionale azzurra ...

Chi era Matilde Lorenzi, promessa azzurra, morta dopo una caduta

(ilsole24ore.com)

Torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, nella passata stagione ha vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino ...