Ilrestodelcarlino.it - Ciclodromo, basket e padel nel maxi parco dello sport: "Uno stadio unico in Italia"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La posa della prima pietra? Due alberi piantati lì dove sorgerà il nuovo grandea Sant’Ermete. È un progetto ambiziosissimo quello della fondazione che porta il nome del compianto Giuseppe Berardi, ex patron di Scrigno. E nel giro di due anni il sogno di Berardi inizierà a vedere la luce. Nei terreni di una ex cava acquistati dall’imprenditore (scomparso a gennaio) sarà realizzata una grandeda 23 ettari, con un circuito lungo 2 chilometri per il ciclismo, in grado di ospitare gare e allenamenti, un percorso dedicato alle mountain bike, una pista per lo skateboard, un percorso benessere per fare attività fisica all’aria aperto, e ancora un impianto – coperto – con 5 campi di, una palestra per giocare a, volley e pallamano.