Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova a -1 dalla vetta: "Il pari? Meritavamo di più"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alla vigilia mister Mobili si era augurato di non subire una rimonta e invece per la seconda volta di fila ilè stato ripreso. Rispetto a Fabriano probabilmente con meno rimpianti, perché comunque il Montefano, dopo la scossa in panchina e il ritorno di Alla in mezzo al campo, si è ritrovato. Alla fine i tifosi di casa hanno applaudito unrimasto imbattuto e secondo a -1in una classifica cortissima, con ben 8 squadre in appena 4 punti. Domenica Mobili ha scontato la seconda gara di squalifica e così è stato il difensore Moreno Tacconi a guidare il gruppopanchina. L’esperto giocatore racconta le nuove sensazioni: "Non ho ancora il patentino ma questa esperienza in panchina mi intriga in prospettiva futura. Ho avuto Mobili come tecnico a Tolentino e averlo qui a questo punto della mia vita è una fortuna.