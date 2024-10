Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, eliminato e caos in casa, Javier sconvolto per i video su Shaila e Lorenzo (Di martedì 29 ottobre 2024) Nella casa è entrata una nuova concorrente: Federica di Temptation Island e sul web: "Ha già puntato Javier" Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 28 ottobre 2024? Alfonso Signorini aveva in serbo tantissime sorprese per i concorrenti, dall'ingresso di Federica Petagna di Temp Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, eliminato e caos in casa, Javier sconvolto per i video su Shaila e Lorenzo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Nellaè entrata una nuova concorrente: Federica di Temptation Island e sul web: "Ha già puntato" Chi èdal, lunedì 28 ottobre 2024? Alfonso Signorini aveva in serbo tantissime sorprese per i concorrenti, dall'ingresso di Federica Petagna di Temp

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Po - passata la piena al ponte della Becca. Il grande fiume è uscito dagli argini nel Pavese

(Ilgiorno.it)

Pavia, 28 ottobre 2024 – E’ passata attorno a mezzogiorno a Pieve Porto Morone la piena del fiume Po che ha raggiunto il livello di 5 metri. Al ponte della Becca ha raggiunto 3,80 metri, quindi sopra la soglia di attenzione. Il grande fiume è ...

“Sono uscito dalla Casa”. Grande Fratello - l’annuncio di Lorenzo. Poi parla anche Shaila

(Tuttivip.it)

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno trascorso una settimana movimentata e intensa nella casa del Gran Hermano, la versione spagnola del Grande Fratello, dove si sono lasciati andare alla loro complicità senza freni. La lontananza dalle ...

Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 21 ottobre? | Video Mediaset0

(superguidatv.it)

Grande Fratello 2024, chi è uscito ieri sera lunedì 21 ottobre? Al televoto ci sono Yulia, Amanda, Lorenzo e Shaila. Ecco il video Mediaset ...

Televoto Grande Fratello, chi viene eliminato lunedì 28 ottobre: sondaggi, percentuali oggi, preferito

(msn.com)

Dopo lo scambio dei concorrenti, novità assoluta di questa edizione, con Italia-Spagna quasi gemellate, ecco che il Grande Fratello sta per tornare con una nuova e imperdibile puntata, in onda in dire ...

Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello?

(tvserial.it)

Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello? Ecco il nuovo eliminato e tutte le nomination di lunedì 14 ottobre 2024.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Amanda Lecciso, Helena, Jessica, Mariavittoria, Iago e Luca Giglio? I Sondaggi

(comingsoon.it)

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il decimo appuntamento con il Grande Fratello. Chi sarà l'eliminato tra Amanda Lecciso, Helena, Jessica, Mariavittoria, Iago e Luca Giglio? Ecco cosa dic ...