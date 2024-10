Borri contro il sindaco per le mura storiche (Di martedì 29 ottobre 2024) "L’Amministrazione Pellacchia ha mancato di presentare il progetto per il bando 2024, perdendo così la possibilità di ottenere 500mila euro di contributi destinati alla riqualificazione delle storiche mura Est di Serra Paese (lato Forchiusa). Un’opera importante, che avrebbe incluso anche la valorizzazione della passeggiata lungo e sotto le mura". Ad andare all’attacco l’ex amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Borri: "Nel 2023 avevamo partecipato al medesimo bando – aggiungono - ottenendo un punteggio di 62 punti, posizionandoci 14esima nella graduatoria regionale, ovvero seconda tra i progetti non finanziati. Questo punteggio, se il progetto fosse stato ripresentato quest’anno, sarebbe stato sufficiente a vincere il bando: Serra San Quirico avrebbe raggiunto la decima posizione, superando Fermo. Ilrestodelcarlino.it - Borri contro il sindaco per le mura storiche Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "L’Amministrazione Pellacchia ha mancato di presentare il progetto per il bando 2024, perdendo così la possibilità di ottenere 500mila euro di contributi destinati alla riqualificazione delleEst di Serra Paese (lato Forchiusa). Un’opera importante, che avrebbe incluso anche la valorizzazione della passeggiata lungo e sotto le". Ad andare all’attacco l’ex amministrazione guidata dalTommaso: "Nel 2023 avevamo partecipato al medesimo bando – aggiungono - ottenendo un punteggio di 62 punti, posizionandoci 14esima nella graduatoria regionale, ovvero seconda tra i progetti non finanziati. Questo punteggio, se il progetto fosse stato ripresentato quest’anno, sarebbe stato sufficiente a vincere il bando: Serra San Quirico avrebbe raggiunto la decima posizione, superando Fermo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Albanesi : "Bando per le mura storiche. Persa ancora una grande opportunità"

(Ilrestodelcarlino.it)

"Per il secondo anno consecutivo, abbiamo perso un’importante opportunità, visto che l’amministrazione comunale non ha partecipato al bando regionale per il recupero e valorizzazione delle mura storiche". E’ la riflessione della capogruppo di ...

Un milione per il restyling delle mura storiche

(Ilrestodelcarlino.it)

La Regione Marche investe sul restyling delle mura storiche: 1 milione di euro per Piandimeleto, Sassocorvaro e Pergola. Lo comunica l’Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Marche Francesco Baldelli ad esito della ...

Borri contro il sindaco per le mura storiche

(ilrestodelcarlino.it)

L'Amministrazione Pellacchia perde contributi per riqualificazione mura Est di Serra Paese: accuse di mancata presentazione progetto da parte dell'ex amministrazione guidata da Tommaso Borri.

Nuovo stadio Cagliari, Mura attacca: “Silenzio del Sindaco imbarazzante”

(cagliaripad.it)

Ieri infatti si è tenuto un nuovo Consiglio comunale, ma come riferito da Roberto Mura, consigliere comunale ... “Sullo Stadio di Cagliari il Sindaco dica quello che sa: il suo silenzio è ...

Il futuro dell’ex Borri. Sì all’edilizia sociale per riqualificare l’area

(msn.com)

Busto Arsizio, la Giunta dà il via libera al progetto finanziato col Pnrr. Corsa contro il tempo: i lavori devono rispettare la scadenza di marzo 2026.

Carrarese, l'ex Borri vicino a una big di Serie D

(tuttob.com)

Come riporta SerieD24.com, Lorenzo Borri, ex difensore della Carrarese, in prova con il Livorno da qualche settimana, sarebbe in procinto di firmare con il club amaranto.