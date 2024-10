Terribile incidente in allenamento, la campionessa italiana di sci è gravissima

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

Gravesulle piste in Val Senales per la giovane sciatrice Matilde Lorenzi, promettente 20enne del gruppo sportivo dell'Esercito, attualmente in condizioni critiche. È successo oggi, durante una sessione disulla pista Gravand G1 in Alto Adige. La giovane atleta ha perso il controllo degli sci in seguito a una brusca divaricazione. Divaricazione che l'ha portata a perdere contatto con il suolo e a impattare violentemente la testa contro la superficie ghiacciata. Nell', uno degli sci di Lorenzi si è sganciato, e la caduta è continuata fino a farla finire fuori pista.