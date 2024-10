Lanazione.it - Spezia e Sarzana, crollo affluenza alle elezioni regionali in Liguria. Non viene superato il 50%

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La, 28 ottobre 2024 – Crolla l’in provincia della. Sia nel capoluogo che anonil 50% dei votanti. Le2024 insi caratterizzano per un clamoroso tonfo della partecipazione, più di quello che ci si aspettava. Certamente il maltempo, con la grave inondazione che ha colpito le zone di Imperia e Savona, ha avuto un suo ruolo nello scoraggiare il voto. Ma certamente c’è appunto un problema di partecipazione. Da ricordare che si votava su due giorni, domenica d23 e lunedì d15. Per quanto riguardacittà, è andato a votare il 47,6% degli aventi diritto, mentre nel 2020 si era recato ai seggi il 52%. Per quanto riguardaurne è andato il 49.7% degli aventi diritto, mentre nel 2020 era andato il 57.5%. Ma ecco, comune per comune, le affluenze definitive. Ameglia 47.