Lettera43.it - Snam, oltre 800 persone impegnate sul territorio per contrastare la povertà alimentare

(Di lunedì 28 ottobre 2024)800tra dipendenti, fornitori ed ex colleghi hanno partecipato, a partire dal 16 ottobre (Giornata mondiale dell’alimentazione), a Insieme per gli altri, iniziativa di volontariato aziendale promossa da FondazioneETS che offre a tutti i lavoratori l’opportunità di partecipare come volontari ad attività legate al contrasto dellacon un risvolto sociale positivo nei territori in cui il Gruppo è presente. Anche l’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Venier,ai membri degli organi sociali di Fondazione, ha partecipato al progetto presso Caritas Bologna, vivendo in prima persona, insieme ai colleghi del, il significato profondo dell’attività di volontariato.