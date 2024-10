Serie C. Tegola Carpi, Forapani va ko: problema al ginocchio. Si teme la rottura del crociato, rischio lungo stop (Di lunedì 28 ottobre 2024) Piove sul bagnato in casa Carpi, che a poche ore dalla sfida di martedì sera con l’Arezzo perde una delle sue colonne di centrocampo. Nell’allenamento di ieri Marco Forapani si infortunato al ginocchio ed è uscito dal campo portato a braccio dai compagni. Ovviamente è presto per capire l’entità reale del problema, ma dai primi esami e dalla dinamica dell’infortunio il timore è che ci sia un interessamento del legamento crociato, con la speranza che si stato soltanto "pizzicato" e non lesionato, perché in questo secondo caso (che purtroppo sembra il più probabile dai primi controlli effettuati dallo staff medico) la stagione del classe 2003 sarebbe conclusa in anticipo. Sport.quotidiano.net - Serie C. Tegola Carpi, Forapani va ko: problema al ginocchio. Si teme la rottura del crociato, rischio lungo stop Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Piove sul bagnato in casa, che a poche ore dalla sfida di martedì sera con l’Arezzo perde una delle sue colonne di centrocampo. Nell’allenamento di ieri Marcosi infortunato aled è uscito dal campo portato a braccio dai compagni. Ovviamente è presto per capire l’entità reale del, ma dai primi esami e dalla dinamica dell’infortunio il timore è che ci sia un interessamento del legamento, con la speranza che si stato soltanto "pizzicato" e non lesionato, perché in questo secondo caso (che purtroppo sembra il più probabile dai primi controlli effettuati dallo staff medico) la stagione del classe 2003 sarebbe conclusa in anticipo.

Serie C. Tegola Carpi, Forapani va ko: problema al ginocchio. Si teme la rottura del crociato, rischio lungo stop

