Ilgiorno.it - Scontro tra due fratelli ciascuno su un’auto. Ragazza resta incastrata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Rovinoso schianto tra due auto guidate da altrettantil’altra sera a Lodi, in Strada Vecchia Cremonese. Al volante della Skoda e della Bmw un ventitreenne che ha accusato un trauma al costato e il fratello, illeso. Il peggio è toccato alla passeggera della Skoda, unadi Massalengo, rimastacon una gamba e liberata dai vigili del fuoco, poi arrivata in eliambulanza al Niguarda di Milano. Era cosciente. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi che hanno poi messo in sicurezza strada e vetture. Intanto la Polizia locale ha gestito la viabilità finita nel caos, ed eseguito i rilievi di rito per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità. I soccorritori sono arrivati in elicottero ma anche conmedica e due ambulanze della Croce Rossa di Lodi e della Croce Bianca.