Quale squadra vuole prendere Francesco Totti?

A sette anni di distanza dall'addio al calcio, Totti ci ripensa. Dopo aver scritto pagine importanti della storia recente della Roma e della Nazionale italiana, con il Quale ha vinto anche un Mondiale nel 2006, Er Pupone sta lavorando per tornare ad essere protagonista in Serie A. Non con le vesti di allenatore o dirigente ma bensì da calciatore. L'età non spaventa Totti che è sicuro di poter dire la sua nel campionato italiano, anche a 48 anni. Ospite a Miami dell'EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l'ex numero 10 giallorosso ha confermato di aver avuto più di una richiesta (si parla del Como): "La squadra c'è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico".

