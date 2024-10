.com - Promozione / La Fermignanese perde ma resta sola al comando, Jesina e Tavullia Valfoglia a ruota

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La cura Omiccioli a Jesi ha prodotto 6 punti in due partite con 7 gol fatti. “Football belongs to the people”, da casaserve un segnale forte per ripartire, continuare a vincere per trovare fiducia, convincere quelli che non vengono più al Carotti: praticamente tutti! Anche dalla parte dei tifosi serve una risposta: l’alternativa non può essere quella di disertare il Carotti a vita VALLESINA, 28 ototbre 2024 –l’imbattibilità lamaugualmentealcon una lunghezza di vantaggio su