Tarantinitime.it - Picchia la compagna incinta, arrestato 41enne

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun tarantino di 41 anni ritenuto presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Il personale della Squadra Volante questa notte è intervenuto in una via del centro città dove era stata segnalata un’aggressione ad una donna da parte del suo compagno. Sul posto i poliziotti hanno sin da subito individuato l’uomo e la donna entrambi con gli evidenti segni di una violenza colluttazione.