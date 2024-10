Ilnapolista.it - Osimhen segna il gol vittoria del Galatasaray contro il Besiktas di Immobile (Video)

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Victorprotagonista delladelil, dove milita l’altro ex Serie A Ciro. Il match tra le due squadre è terminato 2-1. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli hato il 2-0 al 67esimo; poi, un gol degli avversari nei minuti di recupero.SCORES WITH!pic.twitter.com/iGNs3jq6kR — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 28, 2024 Sulla punizione battuta da Gabriel Sara,ha sfoderato uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero il colpo di testa. Ha poi esultato togliendosi la maschera, come usa fare di solito. Ora ilrimane in vetta alla classifica del campionato turco con 28 punti, a +6 sulla seconda.candida la sua rovesciata per il premio Puskasha messo a segno oggi un gol gioiello con il