Gaeta.it - Officina abusiva scoperta a Pompei: sequestro e denunce per danni ambientali

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nell'ambito di un'importante operazione tesa a salvaguardare l'ambiente, i Carabinieri Forestali di Castellammare di Stabia hanno effettuato un'ispezione a, scoprendo un'che operava senza autorizzazioni. Laè stata fatta in un capannone di 75 metri quadri, trasformato in un deposito e unaper lavorazioni meccaniche, in una zona di campagna. L'intervento dei Carabinieri Forestali L'operazione condotta dai militari è stata coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, con l'obiettivo di monitorare il rispetto delle normative. Durante il controllo, gli agenti hanno accertato numerose violazioni. La struttura, infatti, non solo risultava priva di autorizzazioni necessarie, ma presentava anche una gestione inadeguata dei rifiuti generati dalle lavorazioni meccaniche.