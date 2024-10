Mobilità, rifiuti e qualità dell’aria: Parma sul podio delle città più sostenibili d’Italia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Parma sul podio della sostenibilità ambientale. La nostra città è infatti terza in Italia nella 31esima edizione del rapporto Ecosistema Urbano, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia ed oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore.Si tratta di un'indagine condotta su 20 parametri che fanno Parmatoday.it - Mobilità, rifiuti e qualità dell’aria: Parma sul podio delle città più sostenibili d’Italia Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)suldellatà ambientale. La nostraè infatti terza in Italia nella 31esima edizione del rapporto Ecosistema Urbano, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia ed oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore.Si tratta di un'indagine condotta su 20 parametri che fanno

Mobilità, rifiuti e qualità dell’aria: Parma sul podio delle città più sostenibili d’Italia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dennis Man è sul podio dei migliori calciatori della Nations League. L'ultima finestra sulle Nazionali ha visto l'esterno del Parma, in grande spolvero, continuare a inanellare prestazioni arricchite da gol e assist con la sua Romania che lo hanno ... (Parmatoday.it)

“Con l’approvazione definitiva della nuova direttiva europea sull’inquinamento atmosferico entrano finalmente in vigore i nuovi limiti per la qualità dell’aria respirata da tutti i cittadini e le citt ... (ecodallecitta.it)

L’obiettivo è quello di proporre soluzioni e favorire anche la mobilità green. Rimborso previsto per il 25% del costo dell’abbonamento a treno, bus o Pegaso. (msn.com)

Il 14 ottobre il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova direttiva per la qualità dell’aria, che stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più sev ... (greenreport.it)