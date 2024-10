Milan, Matteo Gabbia a rischio anche per la gara di Champions con il Real Madrid? Le ultime (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milan, le condizioni di Matteo Gabbia preoccupano e il centrale rischia di dover saltare la sfida di Champions con il Real Madrid? Le ultime Non arrivano buona notizie in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Matteo Gabbia. Durante un allenamento in preparazione alla sfida con il Bologna – partita poi rinviata causa maltempo – il centrale ha accusato un problema fisico al polpaccio. Il 25enne ha sofferto un risentimento muscolare, che lo ha costretto ad abbandonare la sessione di allenamento insieme al resto del gruppo. Gabbia non sarà , quindi, a diposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro il Napoli, ma secondo quanto filtra da Milanello, il difensore della nazionale allenata dal ct Spalletti dovrebbe saltare anche la gara con il Monza, in programma per sabato 2 novembre alle 20.45 e la super sfida di Champions League con il Real Madrid. Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia a rischio anche per la gara di Champions con il Real Madrid? Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), le condizioni dipreoccupano e il centrale rischia di dover saltare la sfida dicon il? LeNon arrivano buona notizie in casaper quanto riguarda le condizioni di. Durante un allenamento in preparazione alla sfida con il Bologna – partita poi rinviata causa maltempo – il centrale ha accusato un problema fisico al polpaccio. Il 25enne ha sofferto un risentimento muscolare, che lo ha costretto ad abbandonare la sessione di allenamento insieme al resto del gruppo.non sarà , quindi, a diposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro il Napoli, ma secondo quanto filtra daello, il difensore della nazionale allenata dal ct Spalletti dovrebbe saltarelacon il Monza, in programma per sabato 2 novembre alle 20.45 e la super sfida diLeague con il

