Mauro Corona choc | Biologia sconvolta cosa c' è dietro questa scia di sangue

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Fioccano le analisi sociologiche sui giovani e i loro comportamenti sempre più scapestrati, per non dire violenti, nello studio di È Sempre CartaBianca, programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. L'ospite fisso, lo scrittore e alpinista, è indignato sullaviolenta del nostro Paese: “Giovani violenti e casi di omicidi quotidiani: quando si fermeràdi? Un tempo erano fatti sporadici, adesso sembra che ladel genere umano sia, ci si uccide per motivi da nulla". Durante la diretta, poi, sono intervenuti anche i genitori di Leonardo Calcina, l'adolescente che si è tolto la vita a soli quindici anni, dopo aver subito atti quotidiani di bullismo: “Contro di lui insulti, parolacce, botte”.