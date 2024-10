Thesocialpost.it - Mangiano nella stessa pizzeria e finiscono in ospedale. Il proprietario: “Olio di cannabis nell’impasto per errore”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Diverse persone hanno mangiato una pizza nello stesso locale e sono poi finite al pronto soccorso con gli stessi identici sintomi, tutti riconducibili all’assunzione di THC, uno dei più noti principi attivi contenuti. È accaduto in Wisconsin, negli Usa, nel ristorante Famous Yeti’s Pizza di Stoughton.Leggi anche: Lalight non è una droga. Il Tar boccia di nuovo il decreto del governo Secondo quanto riporta il Guardian, il pizzaiolo ha usato perdiutilizzato per le pizze fatte da martedì 22 a giovedì 24 ottobre, giorno in cui è scattato l’allarme. Il pizzaiolo avrebbe preso per sbaglio una tanica dicontenente Delta-9, una forma di THC. Anche se la marijuana è ancora illegale in quello Stato, prodotti a base di THC derivato dalla canapa sono invece legali.