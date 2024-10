Leclerc snobba Sainz a fine gara in Messico, Charles deluso dalla Ferrari: Carlos ci resta malissimo (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo esser sceso dalla sua Ferrari al termine della gara del GP del Messico della Formula 1 2024 Charles Leclerc ha incrociato il compagno di squadra Carlos Sainz che aveva appena vinto la corsa ma anziché congratularsi con lui il monegasco ha tirato dritto quasi ignorandolo come dimostra la reazione sbigottita dello spagnolo. Una reazione insolitamente poco sportiva da parte del pilota di Monte Carlo che sembra però dettata più dalla gestione della gara da parte del muretto della scuderia di Maranello. Fanpage.it - Leclerc snobba Sainz a fine gara in Messico, Charles deluso dalla Ferrari: Carlos ci resta malissimo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo esser scesosuaal termine delladel GP deldella Formula 1 2024ha incrociato il compagno di squadrache aveva appena vinto la corsa ma anziché congratularsi con lui il monegasco ha tirato dritto quasi ignorandolo come dimostra la reazione sbigottita dello spagnolo. Una reazione insolitamente poco sportiva da parte del pilota di Monte Carlo che sembra però dettata piùgestione dellada parte del muretto della scuderia di Maranello.

