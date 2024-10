La statua di Wade non è la statua di Wade (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri i Miami Heat hanno svelato la statua di Dwyane Wade che accoglierà i tifosi all’ingresso dell’arena della franchigia, solo che non è una statua di Dwyane Wade. Abbiamo già parlato di statue di sportivi fatte male, e il riferimento eterno è il busto dedicato a Cristiano Ronaldo fuori dall’aeroporto Cristiano Ronaldo (oggi rimosso), ma in tutti questi casi il problema fondamentale, o la cosa divertente, valutate voi, era il tentativo andato storto di attenersi alla realtà. Sempre tornando al busto di Cristiano Ronaldo, guardandolo bene era facile trovare in quel quintale o giù di lì di bronzo l’anima del portoghese, la sua espressione strafottente, il taglio di capelli iconico, la promessa di un fisico scolpito. Ultimouomo.com - La statua di Wade non è la statua di Wade Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri i Miami Heat hanno svelato ladi Dwyaneche accoglierà i tifosi all’ingresso dell’arena della franchigia, solo che non è unadi Dwyane. Abbiamo già parlato di statue di sportivi fatte male, e il riferimento eterno è il busto dedicato a Cristiano Ronaldo fuori dall’aeroporto Cristiano Ronaldo (oggi rimosso), ma in tutti questi casi il problema fondamentale, o la cosa divertente, valutate voi, era il tentativo andato storto di attenersi alla realtà. Sempre tornando al busto di Cristiano Ronaldo, guardandolo bene era facile trovare in quel quintale o giù di lì di bronzo l’anima del portoghese, la sua espressione strafottente, il taglio di capelli iconico, la promessa di un fisico scolpito.

