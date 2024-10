Quotidiano.net - Israele, ok all’Iron Beam: il laser che intercetta e distrugge i droni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 -si dà una ulteriore copertura antiaerea con il futuristico Iron, un sistemacapace dire ere i. Ma bisognerà attendere un anno per vederlo in azione, ha spiegato Eyal Zamir, direttore generale del ministero della Difesa israeliano che ha appena firmato un contratto da 494 milioni di euro con la Rafael e la Elbit, le principali aziende israeliane che si occupano di produzione industriale-militare. L'accordo, già in programma da tempo, è stato anticipato per dare un'ulteriore risposta ai continui attacchi conda parte di Hezbollah, Houthi e Iran stesso. La produzione, fanno sapere dal ministero, "aumenterà significativamente al fine di fornire i sistemiin tempo".