Inter, male in difesa. Flop di Lautaro Martinez: le pagelle – TS

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante un doppio vantaggio nel secondo tempo, l’si fa rimontare da un super Yildiz che firma una doppietta e regala alla Juventus un ottimo pareggio a San Siro. Queste ledi Tuttosport: Thuram imprendibile, crollo sulla corsia di destra tra Dumfries e Bisseck. DA RIVEDERE – Nonostante tante concessioni in, Tuttosport concede qualche sei in più anche in. Da un lato c’è Yann Sommer, non più impenetrabile come lo scorso anno che chiude con un cinque.De Vrij inche per due volte è fuori ruolo: l’olandese, come Sommer, chiude con un cinque. Sufficienza per Alessandro Bastoni che fa una partita in trincea. 6.5 invece per Benjamin Pavard: il difensore francese è il migliore dei suoi. Solo 5 per Bisseck che fa una partita disastrosa. Sugli esterni invece, 6.5 per Federico Dimarco che vede l’a picco con la sua sostituzione.