Sport.quotidiano.net - Inter-Juve uno sport per il calcio, ma Motta non sarà del tutto contento: troppi 4 gol

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Otto gol, pari e spettacolo,a favore delitaliano, che ha diramato in mondo visione una bellissima partita, e di Antonio Conte, che col suo Napoli ha assistito a un risultato che lancia i partenopei con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e cinque sui bianconeri. L’altro lato della medaglia è quello degli allenatori, perfezionisti per definizione e che non potranno essere soddisfatti di quattro gol presi per parte. E infatti, la partita era iniziata in modo compassato, perchénon voleva utilizzare male il pallone per spalancare le ripartenze nerazzurre, e Inzaghi non aveva ordinato il suo classico pressing furioso proprio per evitare che si scatenassero transizioni in campo aperto, quelle più deleterie per l’assetto di ogni squadra.