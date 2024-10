Tvplay.it - Inter, il risultato è storico: un altro record per i nerazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’può sorridere, nonostante la rimonta subita in casa dalla Juventus: le ultime notizie confermano che la strada deiè quella giusta. La rimonta contro i bianconeri a San Siro brucia ancora, ma l’può lo stesso essere felice, dopo le ultime notizie. La squadra allenata da Simone Inzaghi incassa una buona notizia all’indomani del Derby d’Italia, che l’ha comunque confermata al secondo posto della classifica di Serie A. Ma se in campo si può ancora migliorare, fuori dal rettangolo verde le cose sembrano andare sempre meglio, rasserenando il futuro del club. L’incassa un’ottima notizia, dopo il 4-4 con la Juve. (LaPresse) TvPlay.itDi sicuro, nelle prossime settimane Inzaghi dovrà mettere mano alla sua squadra e risolvere il problema della difesa, rivelatasi molto fragile in questa stagione.