Incendio nel deposito di ecoballe a Giugliano, a fuoco plastica e rifiuti: enorme colonna di fumo nero (Di lunedì 28 ottobre 2024) Incendio in un capannone in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di Giugliano in Campania. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco. Fanpage.it - Incendio nel deposito di ecoballe a Giugliano, a fuoco plastica e rifiuti: enorme colonna di fumo nero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)in un capannone in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi diin Campania. Sul posto 3 squadre dei vigili del

Incendio nel deposito di ecoballe a Giugliano, a fuoco plastica e rifiuti: enorme colonna di fumo nero

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Celebrata la giornata dedicata a Santa Maria al Santuario dell’Annunziata a Giugliano. La Santa Messa delle 19.00 ha raccolto, come di consueto, tantissimi fedeli e devoti della Madonna della Pace la cui statua è stata posta nel corso di questa ... (Teleclubitalia.it)

Incendio in un capannone in via Salvatore Piccolo, nella zona Asi di Giugliano in Campania. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco. (fanpage.it)

Un incendio è stato appiccato da ignoti, nei giorni scorsi, in un deposito di mezzi agricoli di proprietà di Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia, in passato vittima di un tentato omicidio. Il ... (strettoweb.com)

Condividi Incendio deposito attrezzi a Sestri Levante (3) Foto da: Deposito attrezzi a fuoco a Sestri Levante. Foto Incendio deposito attrezzi a Sestri Levante (1) Foto da: Deposito attrezzi a fuoco a ... (genovatoday.it)