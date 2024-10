In moto contromano e si schianta contro un’auto, Michele muore a 17 anni: “Colpa della segnaletica” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Michele C. è morto a 17 anni dopo che con la sua moto si è scontrato contro un'auto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Sull'incidente indagano i carabinieri. Fanpage.it - In moto contromano e si schianta contro un’auto, Michele muore a 17 anni: “Colpa della segnaletica” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)C. è morto a 17dopo che con la suasi è scontratoun'auto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. Sull'incidente indagano i carabinieri.

In moto contromano e si schianta contro un’auto, Michele muore a 17 anni: “Colpa della segnaletica”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 ottobre una moto e un camion si sono scontrati frontalmente al confine tra la provincia di Pavia e Milano. Nell'impatto ha perso la vita il motociclista 35enne, illeso il camionista.Continua a leggere (Fanpage.it)

La comunità di Bacoli è sotto shock per la scomparsa di Davide Iovine, 43 anni, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Montegrillo. Lutto a Bacoli, perde il controllo della moto: Davide muore sul colpo L’uomo, molto conosciuto ... (Teleclubitalia.it)

Michele C. è morto a 17 anni dopo che con la sua moto si è scontrato contro un'auto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea ... (fanpage.it)

Siziano (Milano) – Incidente mortale la scorsa notte – tra domenica e lunedì – a Siziano: una moto e un tir si sono scontrati e il motociclista, un ragazzo di 35 anni, è morto. La… Leggi ... (informazione.it)

A cura di Natascia Grbic 9 Un ragazzo di diciassette anni è morto ieri sera verso le 22.30 in un grave incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in via dei Lecci… Leggi ... (informazione.it)