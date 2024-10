In fiamme un quadro elettrico di un'azienda di cromatura, l'intervento dei pompieri (Di lunedì 28 ottobre 2024) Poco prima delle 6:00, di lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Meccanica a Thiene all'interno di un'azienda di cromatura per l'incendio di un quadro elettrico. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Schio e Vicenza con Vicenzatoday.it - In fiamme un quadro elettrico di un'azienda di cromatura, l'intervento dei pompieri Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Poco prima delle 6:00, di lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Meccanica a Thiene all'interno di un'diper l'incendio di un. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Schio e Vicenza con

In fiamme un quadro elettrico di un'azienda di cromatura, l'intervento dei pompieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FIRENZE – Paura in un condominio di Firenze per l’incendio di un quadro elettrico. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti questa notte alle 5 in via di Scandicci, per le ... (Corrieretoscano.it)

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle 5:00 di oggi, 26 ottobre 2024, a Firenze in via di Scandicci, per l'incendio di un quadro elettrico nel vano condominiale di un edificio composto da 4 piani fuori terra L'articolo ... (Firenzepost.it)

THIENE - Fiamme in un'azienda di cromatura Evolani Germino in via della Meccanica a Thiene. A causare l'incendio stamattina, lunedì 28 ottobre alle 6, un ... (ilgazzettino.it)

THIENE - Fiamme in un'azienda di cromatura Evolani Germino in via della Meccanica a Thiene. A causare l'incendio stamattina, lunedì 28 ottobre alle 6, un ... (msn.com)

THIENE (VICENZA) - Nella mattinata di oggi, lunedì 28 ottobre, poco prima delle 6:00, si è verificato un incendio all'interno di un'azienda di cromatura situata in via della Meccanica a Thiene. I vigi ... (nordest24.it)