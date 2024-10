Quotidiano.net - I dossier illegali e il bottino degli hacker, un archivio di 800mila dati: “Nascondiamoli in garage”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – C’era un imprenditore romano arrivato a spendere fino a 400mila euro per colpire i nemici. Violare il telefono di una donna, è il preventivo presentato a un imprenditore triestino che aveva chiesto il ‘servizio’, può venire a costare “anche 5, 6mila euro”. Un prezzo di favore, perché “nel resto del mondo ti fanno di più, intorno alle trenta kappa”. Per la Dda di Milano le società riconducibili al gruppo di, che avrebbe fabbricatoattraversoe informazioni segrete, avrebbero incassato un totale di oltre 3,1 milioni di “profitti illeciti”, di cui oltre 2,3 milioni la sola Equalize. Profitti "elevati e consistenti”, così come è sterminata la mole deiraccolti.