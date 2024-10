Giuliana De Sio abbandonata dal mondo dello spettacolo: “Da dieci anni non mi chiama più nessuno” (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'attrice si racconta in un'intervista, parlando della sua vita privata e professionale, percependosi isolata: "Mi resta una lacrima dentro per il cinema che mi ha un po’ abbandonata". Fanpage.it - Giuliana De Sio abbandonata dal mondo dello spettacolo: “Da dieci anni non mi chiama più nessuno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'attrice si racconta in un'intervista, parlando della sua vita privata e professionale, percependosi isolata: "Mi resta una lacrima dentro per il cinema che mi ha un po’".

Giuliana De Sio abbandonata dal mondo dello spettacolo: “Da dieci anni non mi chiama più nessuno”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sono una donna sola". Giuliana De Sio: "È come se non sapessero più cosa fare di me" A proposito della condizione personale e professionale, De Sio non nasconde di essersi sentita abbandonata in ... (fanpage.it)

Giuliana De Sio oggi ha 67 anni, anche se ne dimostra molti meno. «So di sembrare più giovane: sono minuta, peso 48 chili... Non ... (msn.com)

L'attrice debutta il 29 al Teatro Parenti di Milano con lo spettacolo:«Cose che so essere vere».«Sul palco sono una madre accudente, avrei voluto dei figli» ... (corriere.it)