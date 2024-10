Furto aggravato in Valtellina: preso dopo 8 anni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì scorso, la polizia ferroviaria di Como San Giovanni ha arrestato un cittadino svizzero di 39 anni, residente a Melano (Svizzera), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla corte d’appello di Milano. L'uomo, su cui pendeva una condanna definitiva risalente Sondriotoday.it - Furto aggravato in Valtellina: preso dopo 8 anni Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel pomeriggio di giovedì scorso, la polizia ferroviaria di Como San Giovha arrestato un cittadino svizzero di 39, residente a Melano (Svizzera), in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla corte d’appello di Milano. L'uomo, su cui pendeva una condanna definitiva risalente

Furto aggravato in Valtellina: preso dopo 8 anni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte si è verificato un tentativo di furto all’interno dell’Istituto Comprensivo di via Bocchini a San Giorgio del Sannio. I malviventi, dopo essersi introdotti nel plesso scolastico, hanno messo a ... (Anteprima24.it)

Cinquant’anni fa, per volontà dell’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, nasceva il ministero per i Beni culturali e ambientali, istituito con decreto-legge 14 dicembre 1974, e convertito poi in legge il 29 gennaio 1975. “Creatore” del nuovo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Un 20enne arrestato dopo un tentativo di fuga in moto: sarebbe l'autore di numerosi furti avvenuti nella stessa notte. (veronaoggi.it)

Furto aggravato di energia elettrica per un ammontare di oltre centomila euro. Con questa accusa, i carabinieri della Stazione di Spilinga, nel Vibonese, hanno deferito alla Procura di Vibo Valentia i ... (catanzaro.gazzettadelsud.it)

Denunciati per furto aggravato in concorso. Uno dei due trovato ubriaco. Rubano un ruotino di scorta in un’automobile parcheggiata e poi fuggono via con la propria vettura con la ruota bucata. (ilrestodelcarlino.it)