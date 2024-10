"Dopo quasi un secolo, il Napoli a fine anno potrebbe avere più scudetti della Roma" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Rendetevi conto che Dopo quasi un secolo di inseguimento, Dopo 97 anni, a fine anno il Napoli potrebbe per la prima volta nella storia avere più scudetti della Roma". Questa la considerazione in un post su X del giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. Dall'anno di fondazione della Napolitoday.it - "Dopo quasi un secolo, il Napoli a fine anno potrebbe avere più scudetti della Roma" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Rendetevi conto cheundi inseguimento,97 anni, ailper la prima volta nella storiapiù". Questa la considerazione in un post su X del giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri. Dall'di fondazione

"Dopo quasi un secolo, il Napoli a fine anno potrebbe avere più scudetti della Roma"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CANTAGALLO – Riapre dopo un anno la strada chiusa per le conseguenze dell’alluvione. Via di Migliana sarà riaperta dalle 14 di sabato 26 ottobre, con senso unico alternato all’altezza dei lavori nella zona di Noceto. Terminato il consolidamento ... (Corrieretoscano.it)

Il match infrasettimanale tra le due squadre sarà trasmesso in chiaro dalla piattaforma di streaming, un evento che non si verificava dal 13 aprile 1996, quando si giocò Juventus-Sampdoria. DAZN, che anche quest'anno detiene i diritti televisivi ... (Movieplayer.it)

Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha scritto un post su X in cui si proietta già a fine stagione, sottolineando un aspetto: "Rendetevi conto che dopo quasi un secolo di ... (tuttonapoli.net)

Tancredi Palmeri, giornalista, ha pubblicato un post su X nel quale parla del Napoli: "Rendetevi conto che dopo quasi un secolo di inseguimento, dopo 97 anni a fine anno il Napoli potrebbe per la prim ... (napolimagazine.com)

L’edificio di piazza Duca degli Abruzzi, piombato in uno stato di degrado successivamente alla cessazione delle attività dopo quasi 70 anni, sarà restaurato e rifunzionalizzato per diventare un polo c ... (napolitoday.it)