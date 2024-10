Daniele Scardina oggi: “Voglio tornare a vivere da solo non appena riuscirò a muovermi senza aiuti” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il servizio di Le Iene mostra come sta e quali sono le condizioni dell'ex pugile: è un'altra persona dopo l'emorragia cerebrale, l'operazione al cervello e le difficoltà della riabilitazione "per tornare a una vita normale, a camminare da solo". Fanpage.it - Daniele Scardina oggi: “Voglio tornare a vivere da solo non appena riuscirò a muovermi senza aiuti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il servizio di Le Iene mostra come sta e quali sono le condizioni dell'ex pugile: è un'altra persona dopo l'emorragia cerebrale, l'operazione al cervello e le difficoltà della riabilitazione "pera una vita normale, a camminare da".

Daniele Scardina oggi: “Voglio tornare a vivere da solo non appena riuscirò a muovermi senza aiuti”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Le Iene Daniele Scardina ha ricordato il lungo calvario dopo l’incidente e la rinascita per tornare a essere quello di sempre. “Ho avuto paura di morire, due minuti in più e non ce l’avrei fatta”, ... (novella2000.it)

(Adnkronos) - "Il mio ring ora è la vita quotidiana". Lo scrive Daniele Scardina, in una storia pubblicata su Instagram. Era il 28 febbraio del 2023 quando il pugile, soprannominato 'King Toretto', è ... (msn.com)

Quattro anni fa Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto, era uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa per la storia ... (msn.com)