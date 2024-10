Dalla Spagna | Real Madrid e Vinicius assenti alla cerimonia del Pallone d’oro

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Era il grande favorito e invece la votazione non sarebbe andata come si aspettava:difficilmente sarà eletto2024. Secondo Marca, l’attaccante dele il club hanno cancellato la spedizione a Parigi, dove stasera è in programma ladi assegnazione del premio più ambito del calcio mondiale. L’aereo prenotato sarebbe dovuto partire dall’aeroporto Adolfo Suárez de Barajas alle 15:00, ma il, date le informazioni ricevute da Parigi, avrebbe annullato la spedizione. Una sorpresa enorme che fa intendere che ilsappia già che Vini non è stato scelto come miglior calciatore del mondo. Il favorito in questo momento sarebbe lo spagnolo Rodrigo Hernández, campione con ladegli Europei e MVP del torneo.