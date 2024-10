Quotidiano.net - Come negoziare lo stipendio: trucchi ed errori da evitare

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Quando si è alla ricerca di un lavoro e si affrontano colloqui è utile pensare che, oltre all’azienda, a scegliere sia anche il candidato. Nel contatto con la realtà economica, infatti, chi cerca un impiego può farsi un’idea d ipotrà essere prestare servizio in un dato posto di lavoro, avendo anche la possibilità di fare domande in sede di colloquio che possano chiarire ogni dubbio. Un aspetto fondamentale in questa fase è sicuramente quello relativo alla retribuzione, visto che spesso è proprio il valore delloa far propendere verso questa o quella opportunità di carriera. A quanto detto va aggiunto che non per forza il candidato deve accettare le somme che gli vengono offerte, soprattutto quando crede di valere di più o avere un’esperienza tale da consentirgli un livello maggiore di retribuzione.