Iltempo.it - Cerno annienta Orfini: “Avete cacciato Renzi e ora perdete. Non accetto lezioni da te”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel corso della puntata del 28 ottobre di Quarta Repubblica si discute della sconfitta della sinistra alle ein Liguria. Tra gli ospiti del talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro c'è il direttore de Il Tempo Tommaso, che va allo scontro con Matteodel Partito democratico: “Io penso che la cosa più diversa del Pd che vedo io è che quando c'ero io il segretario erae voi lomandato a cagare eperso le ein Liguria. Quindi non farmi didi chi ha cambiato idea sul Pd. Tu eri un grande giovane turco e ora sei un vecchio ottomano, che ripete sempre la stessa cosa. Tu haidalla coalizione il tuo ex segretario e viene a parlare a me che cambio idea”.