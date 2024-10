Gaeta.it - Catanzaro affronta l’emergenza idrica con distribuzione di acqua minerale ai cittadini

L'amministrazione comunale di ha avviato un'importante iniziativa per fare fronte alle difficoltà legate alla non potabilità dell'nel centro storico. Il sindaco Nicola Fiorita ha annunciato ladi bottiglie d', grazie al supporto dell'azienda Leo, che ha offerto il proprio contributo gratuitamente per la comunità. Questo intervento si inserisce nel contesto di un'emergenza che ha colpito la città, e si rivolge a tutti icolpiti dai disagi nella fornitura dipotabile. Dettagli sulladell'Domani, martedì 29 ottobre, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile si mobiliteranno per garantire la consegna delle casse d'. I principali punti disaranno piazza Matteotti, piazza Roma e viale dei Normanni, con orario fissato dalle 11:00 alle 13:00.