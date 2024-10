Calciomercato Milan, Yacine Adli brilla con la maglia della Fiorentina: riscatto a un passo? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Yacine Adli continua a incantare con la maglia della Fiorentina: e adesso i Viola pensano al riscatto. La situazione Un’altra, l’ennesima prestazione magistrale di Yacine Adli con la maglia della Fiorentina: adesso il centrocampista di proprietà del Milan e in prestito nel club Viola sembra davvero aver convinto tutti, dai tifosi all’allenatore passando per la dirigenza. Ecco che allora, a Firenze si parla già di un possibile riscatto del centrocampista franco-algerino. Ricordiamo che nel momento in cui il Milan aveva ceduto il giocatore in prestito alla Fiorentina, era stato inserito un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Yacine Adli brilla con la maglia della Fiorentina: riscatto a un passo? Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)continua a incantare con la: e adesso i Viola pensano al riscatto. La situazione Un’altra, l’ennesima prestazione magistrale dicon la: adesso il centrocampista di proprietà dele in prestito nel club Viola sembra davvero aver convinto tutti, dai tifosi all’allenatore passando per la dirigenza. Ecco che allora, a Firenze si parla già di un possibile riscatto del centrocampista franco-algerino. Ricordiamo che nel momento in cui ilaveva ceduto il giocatore in prestito alla, era stato inserito un diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

