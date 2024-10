BCC Roma: a Torrimpietra l’incontro con i soci dell’area Lazio Litorale. Presenti circa 400 persone (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fiumicino – Impieghi a quota 1,1 miliardi (+2,6% rispetto all’anno precedente) e una raccolta che ammonta a 1,3 miliardi (+7,1%). Sono i numeri registrati da BCC Roma nella zona Lazio Litorale al 30 settembre 2024, numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali. È quanto emerso a Torrimpietra alla presenza di oltre 400 persone, nel corso della seconda delle 11 riunioni locali con cui BCC Roma sta incontrando i soci di tutti i territori in cui opera (Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto). Le riunioni scandiranno il percorso che porterà BCC Roma verso l’assemblea sociale prevista per maggio 2025. Protagonista dell’incontro di Torrimpietra la compagine sociale della zona Lazio Litorale. Altrettanto importante, nell’ultimo anno, è stata l’attività portata avanti dai Comitati Locali dei soci BCC Roma operanti nell’area. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fiumicino – Impieghi a quota 1,1 miliardi (+2,6% rispetto all’anno precedente) e una raccolta che ammonta a 1,3 miliardi (+7,1%). Sono i numeri registrati da BCCnella zonaal 30 settembre 2024, numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali. È quanto emerso aalla presenza di oltre 400, nel corso della seconda delle 11 riunioni locali con cui BCCsta incontrando idi tutti i territori in cui opera (, Abruzzo, Molise e Veneto). Le riunioni scandiranno il percorso che porterà BCCverso l’assembleaale prevista per maggio 2025. Protagonista deldila compagineale della zona. Altrettanto importante, nell’ultimo anno, è stata l’attività portata avanti dai Comitati Locali deiBCCoperanti nell’area.

BCC Roma: a Torrimpietra l’incontro con i soci dell’area Lazio Litorale. Presenti circa 400 persone

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2024 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E NOMENTANA E PIU AVANTI CODE PER ... (Romadailynews.it)

VIABILITÀ DEL 28 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE CON CODE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ... (Romadailynews.it)

Presenti i sindaci di Fiumicino, Cerveteri e Santa Marinella Impieghi a quota 1,1 miliardi (+2,6% rispetto all’anno precedente) e una raccolta che ammonta a 1,3 miliardi (+7,1%). Sono i numeri registr ... (terzobinario.it)

Abitare a Roma 22-10-2024 13:25 CRONACA Procedono spediti i lavori per la nuova biblioteca di via della Lega Lombarda. La conclusione entro il 2025 I lavori per la realizzazione di una nuova ... (virgilio.it)

Fiumicino, 5 ottobre 2024 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia ... sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra, per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa Autostrade consiglia di uscire allo ... (ilfaroonline.it)