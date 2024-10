Balotelli al Genoa: è già in città, oggi visite e firma. Spalletti non gli chiude le porte della Nazionale (Di lunedì 28 ottobre 2024) oggi è il giorno di Mario Balotelli al Genoa. L`attaccante italiano classe 1990 è arrivato in città nella serata di domenica 27 ottobre. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 28 ottobre 2024)è il giorno di Marioal. L`attaccante italiano classe 1990 è arrivato innella serata di domenica 27 ottobre.

Balotelli al Genoa: è già in città, oggi visite e firma. Spalletti non gli chiude le porte della Nazionale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, è pronto a tornare in Serie A, al Genoa. Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha detto la sua (Pianetamilan.it)

Nonostante Balotelli stia firmando con il Genoa può anche andare via subito da un momento all’altro. Perché può durare davvero molto poco l’avventura in Liguria per il calciatore che è attualmente svincolato e che dopo 4 anni (l’ultima esperienza ... (Metropolitanmagazine.it)

L'ex attaccante della Nazionale sarà tesserato dal club rossoblù e si metterà a disposizione di Gilardino: i dettagli ... (corrieredellosport.it)

Ingaggio fino a giugno per il 34enne attaccante, ex di Inter e Milan, che negli ultimi mesi si è allenato a Brescia ... (msn.com)

Situazione di grande caos quella che sta vivendo Mario Balotelli ma anche il Genoa. Perché dopo settimane di ricerca del nuovo attaccante è arrivata la scelta definitiva ... (calciomercatoweb.it)