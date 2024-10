Zielinski: «Potevamo fare il quinto gol e chiuderla, un po’ di rammarico c’è» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro. LA PARTITA E LE DIFFICOLTA’ DIFENSIVE – «Sicuramente c’è rammarico per questo risultato perchè Calcionews24.com - Zielinski: «Potevamo fare il quinto gol e chiuderla, un po’ di rammarico c’è» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Piotr, centrocampista dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve Piotrha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro. LA PARTITA E LE DIFFICOLTA’ DIFENSIVE – «Sicuramente c’èper questo risultato perchè

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Serie A : parla ancora Pogba - Vieri esalta il Napoli - crisi Genoa - le parole di Zangrillo; Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk e Zielinski - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Ultime Notizie Serie A : parla ancora Pogba - Vieri esalta il Napoli - crisi Genoa - le parole di Zangrillo; Roma-Inter - le condizioni di Dovbyk e Zielinski - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Zielinski: «Potevamo fare il quinto gol e chiuderla, un po’ di rammarico c’è» - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto ... (calcionews24.com)

Inter-Juventus, Zielinski: “Preferisco il mio ruolo. Rigori? Lautaro è venuto da me” - Piotr Zielinski ha segnato due gol su rigore in Inter-Juventus, ma non è bastato per conquistare i 3 punti. Queste le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sky Sport e DAZN nel ... (passioneinter.com)

Zielinski: Uscito per affaticamento ai flessori. Preferisco giocare mezzala!» - Zielinski a parlato nel pre-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. (inter-news.it)

INTER - Zielinski rivela: "Potevo andare al Barcellona, doveva essere uno scambio con il Napoli, ecco perchè saltò tutto" - Nel corso dell'intervista a FootTruck, il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski ha rivelato un retroscena di mercato. In passato ci sarebbe stato un interesse del Barcellona ed era stato messo in ... (napolimagazine.com)