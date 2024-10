Inter-news.it - Yildiz: «Essere uniti e compatti per ribaltare le cose»

Kenan Yildiz si è espresso nel post-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A è terminato per 4-4. LE DICHIARAZIONI – Kenan Yildiz si è pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus: «Voglio ringraziare la mia famiglia, i compagni di squadra e il mio coach. Non è stato facile ma sono molto felice per i due gol. Occorre essere uniti e compatti come squadra, anche quando le cose sembrano andare male. Ma alla fine è andato tutto bene».