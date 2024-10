Wta Guangzhou 2024: trionfa Danilovic, Dolehide piegata in due set (Di domenica 27 ottobre 2024) Olga Danilovic si aggiudica il torneo Wta 250 di Guanghzou 2024. Sul cemento cinese, la tennista serba ha fatto sua la finale contro la qualificata statunitense Caroline Dolehide in due set, con il netto punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 15 minuti di incontro. La classe 2001, figlia del celebre cestista Predrag, ha dominato la finale, confermando il suo grande periodo di forma che l’ha vista arrivare in Cina dopo la vittoria nell’Itf spagnolo di Cornella de Llobregat. Per Danilovic si tratta del secondo titolo Wta in carriera, a oltre sei anni di distanza dal precedente, conquistato nel luglio 2018 a Mosca contro Anastasia Potapova. Wta Guangzhou 2024: trionfa Danilovic, Dolehide piegata in due set SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Olgasi aggiudica il torneo Wta 250 di Guanghzou. Sul cemento cinese, la tennista serba ha fatto sua la finale contro la qualificata statunitense Carolinein due set, con il netto punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 15 minuti di incontro. La classe 2001, figlia del celebre cestista Predrag, ha dominato la finale, confermando il suo grande periodo di forma che l’ha vista arrivare in Cina dopo la vittoria nell’Itf spagnolo di Cornella de Llobregat. Persi tratta del secondo titolo Wta in carriera, a oltre sei anni di distanza dal precedente, conquistato nel luglio 2018 a Mosca contro Anastasia Potapova. Wtain due set SportFace.

