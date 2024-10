Justcalcio.com - TS – Fenomeno Yildiz e la Juve riprende l’Inter: 4-4 da pazzi

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 22:16:49 Flash news da Tuttosport: INVIATO A MILANO – Uno spot della Serie A quello andato in scena a San Siro con un pareggio 4-4 tra Inter entus a far venire il dubbio che ci sia stata un’intrusione della Premier League. Conda copertina. Un pareggio giusto per lo spirito e il gioco offerto dalle due squadre anche se laviene tradita dalla difesa. Già, strano ma vero, laincassa 4 gol per colpa proprio del reparto arretrato. Quello che sinora aveva permesso a Thiago Motta di costruire le basi per un futuro in cui tornare a essere protagonisti. La miglior retroguardia del campionato, appena un gol su rigore nelle prime otto giornate, si consegna almatura di Inzaghi, abile a non agitarsi nemmeno dopo la temporanea rimonta della Vecchia Signora e dopo quella definitiva.