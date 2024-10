Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: morta una farmacista (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia, ieri sera, a Roccapiemonte, dove una donna è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada in via Della Libertà. Si tratta di Antonietta Pecoraro, 67 anni, titolare di una parafarmacia del posto. I soccorsiImmediato il trasferimento all’ospedale “Umberto I” Salernotoday.it - Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: morta una farmacista Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tragedia, ieri sera, a Roccapiemonte, dove una donna è stata investita e uccisa da un’va lain via Della Libertà. Si tratta di Antonietta Pecoraro, 67 anni, titolare di una parafarmacia del posto. I soccorsiImmediato il trasferimento all’ospedale “Umberto I”

