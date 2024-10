Ilrestodelcarlino.it - Traversara, quanto dureranno i cantieri

(Di domenica 27 ottobre 2024) Erano oltre 100 le persone che hanno partecipato all’incontro settimanale con il sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, organizzato ieri nella saletta del bar Dante a. Dopo la pausa della scorsa settimana causata dal maltempo, i residenti della frazione si sono nuovamente confrontati con gli amministratori, raccolti in una giunta quasi al completo con le uniche eccezioni della vice sindaca e dell’assessora alla cultura, dimissionaria. Non molte sono state le novità comunicate ai traversaresi, a parte la durata prevista dei, chiarita dal rappresentante dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Marco Bacchini. Nel punto della rotta, laddove l’argine del Lamone ha ceduto, i lavori dovrebbero proseguire per una durata complessiva di 220 giorni.