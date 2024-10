Thiago Motta: «L’Inter avrebbe meritato. Noi bravi a rimanere» (Di domenica 27 ottobre 2024) Thiago Motta sottolinea gli errori della sua Juventus in fase difensiva contro L’Inter. Non solo, anche ciò che ha fatto di buono in attacco nelL’Intervento su Sky Sport. ERRORI – Thiago Motta fa un riassunto della partita tra Inter e Juventus: «Nel primo tempo con i due rigori siamo andati in svantaggio e situazioni complicate, siamo riusciti a rimanere in partita. Dopo il quarto gol è stato difficile, L’Inter ha giocato e avrebbero meritato di chiudere la partita. Alla fine abbiamo pareggiato, c’è da studiare e sono successe tante cose. Una partita di questo genere richiede 95 minuti al massimo altrimenti soffri. Possiamo migliorare su tutto, ogni partita è una storia diversa. In fase difensiva abbiamo sofferto, di fronte c’era una squadra forte ma a livello collettivo abbiamo sofferto come non mai. Inter-news.it - Thiago Motta: «L’Inter avrebbe meritato. Noi bravi a rimanere» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024)sottolinea gli errori della sua Juventus in fase difensiva contro. Non solo, anche ciò che ha fatto di buono in attacco nelvento su Sky Sport. ERRORI –fa un riassunto della partita tra Inter e Juventus: «Nel primo tempo con i due rigori siamo andati in svantaggio e situazioni complicate, siamo riusciti ain partita. Dopo il quarto gol è stato difficile,ha giocato erodi chiudere la partita. Alla fine abbiamo pareggiato, c’è da studiare e sono successe tante cose. Una partita di questo genere richiede 95 minuti al massimo altrimenti soffri. Possiamo migliorare su tutto, ogni partita è una storia diversa. In fase difensiva abbiamo sofferto, di fronte c’era una squadra forte ma a livello collettivo abbiamo sofferto come non mai.

