Suicidi in carcere, un convegno. Tra gli ospiti Zuppi e Cucchi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il cardinale Matteo(foto) presidente della Cei, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilariae Rita Bernardini, ex parlamentare radicale e presidente dell’associazione ‘Nessuno tocchi Cainò sono glidel‘Il drammatico fenomeno deiin: un’emergenza non più rinviabilè organizzato per martedì, a Bologna, dalla locale Camera penale. L’appuntamento è sulla scia di una serie di iniziative di concerto con l’Unione delle Camere Penali Italiane, come la maratona oratoria sul tema, dell’8 luglio. L’incontro, nell’ex cinema Castiglione di piazza di Porta Castiglione 3, dalle 15.30 alle 19.30.